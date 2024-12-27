İzmir'de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandı
İzmir ve Isparta'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.
Terör ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atılıyor...
Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
5 şüpheliye yönelik sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.
Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
5 şüpheliye yönelik sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.