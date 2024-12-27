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İzmir'de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

İzmir ve Isparta'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Ekleme: 27.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:08 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir'de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandıTerör ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atılıyor...

Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

5 şüpheliye yönelik sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.