Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez: “Tokenizasyon Ülkemiz İçin Çok Büyük Fırsat”

Hem küresel hem de Türkiye özelindeki gelişmelere dikkat çeken Dönmez, kripto varlıkların geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Dönmez, 2024 yılının kripto varlık piyasaları için oldukça hareketli geçtiğini vurgulayarak konuşmasına başladı. Küresel gelişmelere dikkat çeken Dönmez, “Amerika'da Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanması son derece önemli gelişmelerdi. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ETF'leri, Altın ETF'lerini geride bıraktı. Altın, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip köklü bir varlık ve Altın ETF'si de yeni bir kavram değil. Ancak Bitcoin ETF'lerinin, yalnızca bir yıl gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşması, gerçekten dikkat çekici bir gelişme.” ifadelerini kullandı.Ayrıca ABD başkanlık seçimlerinin kripto varlık piyasalarına olumlu etkisine değinen Dönmez, Bitcoin'in kısa bir süre önce 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatarak, “ABD başkanlık seçimlerinde kripto varlıkların daha önce olmadığı kadar öne çıkmasının, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasında önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin hızla arttığını belirten Dönmez, “MicroStrategy ve BlackRock gibi kuruluşlara ek olarak son dönemde başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere birçok ülkenin de kripto varlıklara ve özellikle Bitcoin'e ilgisinin artmaya başladığına ve rezervlerine almaya başlayarak somut adımlar da atmaya başladıklarına tanıklık ediyoruz. Bu gibi adımların zaman içerisinde bir domino etkisi yaratarak kurumsal adaptasyonu hızlı bir şekilde artıracağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.Sektöre yön veren son gelişmeleri değerlendiren Dönmez, Türkiye için de büyük fırsatlar olduğunu vurgulayarak “Tokenizasyon global ekonomide büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip ve blok zincirin en umut verici uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde yapılan araştırmalara göre, özel menkul kıymetleri de içeren tokenize edilmiş likit olmayan varlıkların toplam büyüklüğünün 2030 yılında en az 16 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugünün rakamları göz önüne alındığında 5 senede yaklaşık 200 kata varan bir büyümeden bahsediyoruz.” dedi.Gerçek varlıkların tokenizasyonunun ülkemiz için çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirten Dönmez “Birçok global banka bu alanda ciddi adımlar atıyor ancak süreç hâlâ emekleme aşamasında. Ülkemizin de bu alandaki potansiyelin ve fırsatların farkında olduğuna şahit oluyor ve gerekli adımları atarak bu alanda öncü ülkelerden biri olacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.Türkiye'deki gelişmelere de değinen Dönmez, “Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kripto varlık platformlarının çalışma esaslarını belirleyen yeni bir yasa çıkarılmış oldu. Ardından ikinci düzenlemeler de aşama aşama yayınlanmaya devam ediyor. Bu düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olan bir ekosistem var. Lisans almak kolay bir süreç değil. Lisans aldığınız zaman devlet, sizi bu yetkiyi almaya layık bulduğunu belgelendirmiş oluyor. Lisans süreci sonrasında ise ciddi bir büyüme potansiyeli bulunuyor.” dedi.Regülatörlerle tam bir uyum ve işbirliği içerisinde olmanın önemine değinen Dönmez, “Yasa dışı faaliyetlerde bulunan aktörlerin engellenmesi her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hayati bir öneme sahip. Bu noktada tüm sektöre ciddi iş düşüyor. Biz de Binance TR olarak üzerimize düşeni yapmaya, düzenleyici otoritelerle işbirliğine ve platformumuzun her zamanki gibi güvenli olması için gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz.Dönmez, Binance TR'nin 2025 hedeflerini şu şekilde özetledi:“Binance TR olarak, 2025 yılına iddialı hedeflerle giriyoruz. Global kripto sektörünün altın çağının kapısının aralandığını düşündüğümüz bu dönemde, her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı ön planda tutuyor, yasalarla tam uyum içinde yenilikçi çözümler ve avantajlar sunarak sektöre yön vermeye devam ediyoruz.”“Bu süreçte en önemli farklılık mevzuata uyum anlamında yaşanacak. Biz bunun adımlarını 2023'te atmaya başladık ve Uyum Bölümü'müzdeki nitelikli insan kaynağı sayısını 2022'ye göre 9 kat artırdık.” diye ekledi.“Bu yeni dönemde bizim için en önemli konular arasında kullanıcı güvenliği ve uyum çalışmaları yer alıyor. Yasadışı bahis ve aklama suçuyla mücadele gibi hassas konularda, devletimizin duyarlılığının farkındayız ve bu mücadelede devletimizin tüm birimleriyle iş birliği yaparak yalnızca şirketimize değil, tüm sektöre de güven kazandırmayı hedefliyoruz.”Dönmez, kullanıcı güvenliği ve uyum konusuna ayrıca dikkat çekerek şunları belirtti:“Küresel pazar araştırma ve kamuoyu uzmanı İpsos'un anket sonuçları, ülkemizde kripto varlıklara yatırım yapanların %70'inin Binance TR'ye güvendiklerini göstererek, platformumuzun güvenilirliğini vurgulamıştır. Uyum ve güvenlik çalışmalarımızı devam ettirerek kullanıcı güvenliğini temin ediyoruz. Bu şekilde sektörümüze güven inşa ediyoruz.”