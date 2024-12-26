Tekirdağ'da fırtınada tekne yan yattı

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında motoryat tipi tekne, saat 06.00 sıralarında fırtına nedeniyle yan yattı ve karaya oturdu.Tekneyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.2 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDIYan yatan teknede mahsur kalan İsmet K. ile Soner A., botla alınarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.