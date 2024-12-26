Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur​ ve sağanak​, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olacak fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı verilirken, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluEDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutluİZMİR °C, 16°CÇok bulutluMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CÇok bulutluKONYA °C, 8°CÇok bulutluSİVAS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ( Ordu hariç) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı