Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 1,8 yükselişle 9.846 puandan başladı.Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.