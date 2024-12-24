Tapuda yapay zeka dönemi: O işlemlerde sistem 1 Ocak’ta değişiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni yıl gelmeden önce yapılan bir dizi değişikliğe bir yenisi daha eklendi.Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çarpıcı bir adım attı.Yoğun iş yüküne sahip olan toplamda 96 tapu müdürlüğünde atılacak olan adımla birlikte yapay zeka destekli yazılımsal işlem robotları kullanılacak.Tapu müdürlüklerinde kullanılmaya başlanması planlanan akıllı robotlar, vatandaşların Web Tapu üzerinden başvurduğu işlemleri otomatik olarak alıyor.TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor. Ardından sonuçlarını ilgili personele iletiyor.Atılacak olan bu yenilikçi adımla birlikte, hem işlem süreleri kısalacak hem de personelin basit işlemler yerine daha karmaşık işlere odaklanması sağlanacak.