Valilik duyurdu: 5 gün boyunca yasak olacak!

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, mal güvenliğinin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve benzeri etkinlikler ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alan etkinlikleri, basın açıklamaları, toplanmalar, yürüyüşler, açlık grevleri, oturma eylemleri, nöbet eylemleri, mitingler, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi tüm eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanmıştır. Ayrıca, bu tür etkinliklere destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların Şanlıurfa sınırlarına girişleri de 23 Aralık 2024 saat 00.01’den 27 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.