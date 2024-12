İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya yaratıldı!

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.Ülkede ertesi gün de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.Yakın zamanda emekli olan iki üst düzey İsrail istihbarat ajanı, üç ay önce Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah üyelerini hedef alan, patlayıcı çağrı cihazları ve telsizler kullanılarak yıllardır planlanan ölümcül gizli operasyon hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.Ajanlar, pazar gecesi yayınlanan CBS '60 Minutes' programında konuştu. Ajanlar, maske taktı ve kimliklerini gizlemek için değiştirilmiş seslerle konuştu.'Michael' takma adını kullanan birinci ajan, operasyonun 10 yıl önce gizli patlayıcılarla dolu telsizler kullanılarak başladığını ve Hizbullah'ın bu cihazları fark etmeden düşmanı İsrail'den aldığını bildirdi. Telsizler, eylül ayına kadar patlatılmadı.Michael, 'Hizbullah'ı kandırmak için bir hayal dünyası yarattık' ifadelerini kullandı.'Gabriel' takma adını kullanan ikinci ajan, planın ikinci aşamasının, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Hizbullah'ın Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinden çağrı cihazları satın aldığını öğrenmesinin ardından 2022'de devreye girdiğini belirtti.Gabriel'e göre, çağrı cihazlarının içlerinde saklanan patlayıcıları barındıracak şekilde biraz daha büyük yapılması gerekiyordu. Tuzaklı telsizler sadece Hizbullah üyelerine zarar verecek ve hatta onu sadece yaralayacak doğru miktarda patlayıcıyı bulmak için mankenler üzerinde defalarca test edildi.Mossad ayrıca herhangi bir Hizbullah üyesinin cebinden çağrı cihazını çıkarmasına yetecek kadar acil ses çıkaran bir melodi bulmak için çok sayıda zil sesini test etti.Gabriel, Hizbullah'ın mevcut telsizlerinden daha büyük çağrı cihazlarına geçmeye ikna etmenin iki hafta sürdüğünü, bunun için de YouTube'da cihazların toza dayanıklı, suya dayanıklı, uzun pil ömrü sağladığı gibi sahte reklamlar yayınlandığını aktardı.Gabriel'in anlattığına göre, Mossad paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerden biri de Macaristan merkezliydi. Mossad, bu şirketler aracılığıyla Gold Apollo firmasını kandırdı. Gold Apollo, Mossad ile iş birliği yaptığının farkında olmadan İsrail'in operasyonuna hizmet etti. Hizbullah da İsrail ile iş birliği yaptığının farkında değildi.Gold Apollo şirketi daha önce patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı 'BAC Consulting KFT' isimli firmayı işaret etmişti.Gabriel bu aldatmacayı, kendisinin sahte bir dünyada yaşadığının farkında olmayan bir adamın hikayesini anlatan 1998 yapımı psikolojik filme benzetti. Ailesi ve arkadaşlarının ise bu yanılsamayı sürdürmek için para alan oyuncular olduğunu söyledi.Gabriel, 'Bizden çağrı cihazlarını satın aldıklarından haberleri yok. Biz 'Truman Show' gibi yapıyoruz, sahne arkasında her şey bizim tarafımızdan kontrol ediliyor. Onların deneyimine göre, her şey normal. İş adamı, pazarlamacı, mühendisler, showroom, her şey %100 mantıklıydı.Eylül ayına gelindiğinde Hizbullah üyelerinin ceplerinde 5 bin çağrı cihazı vardı.İsrail, 17 Eylül'de Lübnan'ın her yerindeki çağrı cihazları bip sesi çıkarmaya başladığında saldırıyı tetikledi. Kişi gelen şifreli mesajı okumak için düğmelere basmasa bile cihazlar patlayacaktı.Gabriel, amaçlarının Hizbullah savaşçılarını öldürmekten çok bir mesaj vermek olduğunu ifade etti. Gabriel, 'Eğer sadece öldüyse, o zaman ölmüştür. Ama eğer yaralıysa, onu hastaneye götürmeniz, onunla ilgilenmeniz gerekir. Para ve emek harcamanız gerekir. Ve elleri ve gözleri olmayan o insanlar, Lübnan'da yürüyen, 'bizimle uğraşmayın'ın yaşayan kanıtıdır.' sözlerini kullandı.İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya yaratıldı! Mossad yeni bir planın peşindeMichael, çağrı cihazı patlamalarından bir gün sonra Lübnan'daki insanların, başka cihazların da patlama korkusuyla klimalarını dahi açmaktan korktuklarını bildirdi.Michael'e bu korkuyu kasıtlı olarak mı yaymaya çalıştıkları sorulduğunda, 'Onların kendilerini savunmasız hissetmelerini istiyoruz. Tabii ki çağrı cihazları benzeri bir planı tekrar kullanamayız çünkü bunu zaten yaptık. Şu an bir sonraki plana geçtik. Ve onlar da bir sonraki şeyin ne olduğunu tahmin etmeye çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklar.' açıklamasında bulundu.