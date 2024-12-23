CHP'li Çeşme Belediyesi’nden 38 milyonluk satış

İzmir'de borç batağına sürükledikleri belediyeleri, bulundukları durumdan kurtarmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta bulan ilçe belediyelerine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile Çeşme Belediyesi'ne Alaçatı mahallesindeki 9 taşınmaz, 38 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. CHP'li belediyelerden art arda gelen satış haberleri siyaset kulislerinde “Sata sata bitiremediler” yorumlarına neden oldu.

Yıllardır CHP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'deki ilçe belediyeleri kötü yönetim ve savurganlık nedeniyle zaman içide borç batağına saplandı.Esnafa, belediyeye iş yapan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarını ödeyemeyen belediyeler son zamanlarda çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanmaya başladı.TASARRUF YOK SATIŞ VAR31 Martta göreve gelen belediye başkanları da tasarruf edip harcamaları kısmak yerine içinde bulundukları durumdan kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmakta buldu.9 PARSEL BİRDENSon satış haberi CHP'li Çeşme Belediyesinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde 4250 adadaki, 9 parsel satışa çıkarıldığı duyuruldu.Satış ihalesinin 9 Ocak 2025'te yapılacağı belirtilen taşınmazlardan belediyenin kasasına 38 milyon 14 bin lira gelir aktarılacak.