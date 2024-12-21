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Beyaz Gazete
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MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 21.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:42 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

MSB: 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi