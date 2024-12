Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Güçlü Türkiye inşa ediyoruz

AK Parti Burdur 8'inci Olağan İl Kongresi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz da katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti'mizin tüm kadrolarıyla, millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahı için her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. AK Parti, her daim büyük bir heyecanla milli hedeflerine yürüyenlerin partisidir. AK Parti, Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş, milli iradenin desteğiyle büyümüş, azim ve kararlılıkla ilerleyenlerin partisidir. AK Parti, milli hakimiyetin üstünde hiçbir gücü tanımayanların, milletimizin hayallerini gerçek kılanların partisidir. Ne büyük bir şeref ki aziz milletimizin takdiri ve desteğiyle büyüyen AK Parti, Türkiye'nin büyümesinde, her zaman öncü bir misyonu yerine getirmiştir, getirmeye de devam ediyor" dedi.Bakan Göktaş, "AK Parti'nin temelinde, milletimize olan sarsılmaz sevdamız, hizmet tutkumuz ve Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler vardır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti, sadece bir milletin değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki mazlumların umududur. Tarihin doğru tarafında yer alanların, merhametle hareket edenlerin, zulme ve haksızlığa karşı direnenlerin yanında saf tutmak, Suriye'de özgürlüğün şafağı sökerken, hakikatin gür sesi, Suriye halkının refahı ve esenliği için barışın teminatı olmak, Filistin davasının yılmaz savunucusu, Kudüs'ün onurlu muhafızı olmak, bu inançla, Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.Mehmet Akif Ersoy'un 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' dizesini hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle konuştu: "Sarsılmaz bir inançla kutlu davamızda emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin iradesiyle, en çetin badireler karşısında dahi dimdik ayakta kalarak, asırlardır süregelen birlik ruhuyla güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. 23 yılda olduğu gibi, bundan sonra da hizmetlerimizle, eserlerimizle ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, 85 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyaset anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize el ele vererek ulaşacağız."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, "2001'de yola çıkarken 'Türkiye'de ve bu coğrafyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Olmadı. 'Bizim yapacaklarımıza onların hayali bile yetmez' dedik ve öyle oldu. TBMM'de şöyle bir gelenek vardır. Mehmetçik yurt dışına görevlendirilirken Meclis'te oylamada oy birliğiyle gider. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu geldiği günden itibaren bu gelenek tamamen unutuldu. Bir kere bile 'evet' demediler. Hatta 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var' dediler. Dedik ya 'Bizim yapacaklarımıza onların hayali bile yetmez' diye. Libya başbakanı her ay Ankara'ya gelir, cumhurbaşkanımızla istişarelerde bulunur ve gider" dedi. Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Mustafa Özboyacı, il başkanlığına yeniden seçildi.