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FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi Isparta’da yakalandı

Isparta’da FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Ekleme: 20.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:24 / Editör: Fehmi Öztürk
FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi Isparta’da yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.