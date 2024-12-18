Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 439 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 244'e yükseldiği aktarıldı.