Emine Erdoğan, 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun toplantısına başkanlık etti

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı, Emine Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki programda konuşan Erdoğan, toplantının moderatörlüğünü üstlenen BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach'a teşekkür etti.Toplantıların ilkini 1 Kasım 2023'te yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 5 Haziran'da ikincisi gerçekleştirilen toplantının herkes için yeni ufuklar açtığını ve oldukça verimli bir buluşma olduğunu kaydetti.Erdoğan, üyelere verdikleri ilham ve gösterdikleri gayret için teşekkür ederek, 'Fikir teatilerimiz neticesinde, hepimiz notlarımızı aldık ve heybemiz dolu, yapılacak birçok proje tasarısıyla ayrıldık. Her birinizin değerli önerilerini not ettiğimizi, hızla hayata geçirilmesi için girişimlere başladığımızı ifade etmek isterim.' diye konuştu.Kaybedecek bir dakika bile olmadığını dile getiren Erdoğan, 'Son toplantımızdan yalnızca 54 gün sonra Dünya Limit Aşım Günü'ne ulaştı. Bu, doğanın bir yılda yenileyebileceği kaynakları 7 ayda tükettiğimiz anlamına geliyor. O tarihten bugüne, yaptığımız her tüketimle aslında gelecekten çaldığımızı gösteriyor. 2024 yılı, küresel ısınma sınırı olarak belirlenen 1,5 derecenin aşıldığı, kritik eşiğin geçildiği ilk yıl olarak tarihe geçti. İklim değişikliğine bağlı doğal felaketlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı.' ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, şöyle devam etti:'İspanya'da tarihin en yıkıcı sel felaketi, Amerika'da yüksek can kaybına sebep olan Helen Kasırgası'nı gördük. Afrika'da yaşanan aşırı yağış ve kuraklık 7 milyon insanı doğrudan etkiledi. Bu yıl itibarıyla iklim değişikliğine bağlı afetler nedeniyle dünya genelinde 120 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. 'Hiç kimseyi geride bırakmama' sözüyle ortaya konan 2030 hedeflerine 5 yıl kaldı ve vadedilen noktadan maalesef hala çok uzaktayız.'Toplantı masası etrafında toplananların yaşanan felaketlerle üretim ve tüketim alışkanlıkları arasındaki doğrudan bağlantıyı gördüklerini belirten Erdoğan, 'Sıfır atığın, bir yaşam felsefesi olarak bu gidişatı tersine çevirebilecek bir yol haritası sunduğunu biliyoruz. Bu bilincin anlaşılması ve yaygınlaştırılması, kurulumuzun en öncelikli gündemi olmalıdır. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü bu açıdan değerlendirmeliyiz.' dedi.