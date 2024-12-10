Miras paylaşımında o şart kaldırıldı! Artık daha kolay

Miras paylaşımı süreçlerini daha adil ve hızlı hale getirmek için yapılan yeni yasal düzenlemeler, önemli değişiklikler getirdi. Artık mirasçılar arasında paylaşımda eşitlik şartı zorunlu olmayacak ve mirasın devri için sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Bu yenilik ile mirasçılar arasında daha adil ve esnek bir paylaşım imkanı sunacak.Düzenlemenin en dikkat çeken yanlarından biri, miras paylaşımı sırasında noter onayı gibi prosedürlerin kaldırılması. Yazılı bir sözleşme ile miras devri mümkün hale gelirken, işlemler avukat aracılığıyla da kolaylıkla tamamlanabilecek. Böylelikle süreç hem hızlanacak hem de mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilecek.Hisseli tapuların satışı gibi durumlarda ise tüm hissedarların ortak karar alması gerekecek. Bu düzenleme, pay sahiplerinin haklarının korunmasını ve kararların daha demokratik bir şekilde alınmasını sağlayacak.Uzmanlar, eşit paylaşım zorunluluğunun kaldırılmasının aile içindeki miras kavgalarını büyük ölçüde azaltacağını öngörüyor. Yeni düzenlemenin, mirasçılara paylarını kendi aralarında daha özgür bir şekilde belirleme imkanı sunduğunu belirten hukukçular, bu değişikliklerin aile bağlarını güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Getirilen bu düzenlemeler, hem süreçleri kısaltarak hem de mirasçıların haklarını güvence altına alarak paylaşımda daha adil bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Anlaşmazlıkların önüne geçilmesiyle birlikte, miras paylaşımı artık aileler için daha kolay bir süreç olacak.