MSB: Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde tespit ettiği bir mağarada gizlenmiş şekilde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanı ele geçirerek imha etti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "İnlerindeyiz" mesajı paylaşarak, "Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!" dedi.MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde tespit ettiği bir mağarada gizlenmiş şekilde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanı ele geçirerek imha etti.