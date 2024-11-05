Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit belli oldu

TÜİK, merakla beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı.Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.Aylık en çok artış yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabıda yıllık yüzde 93,66 ile konutta oldu.Buna göre; Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da belli oldu.2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit rakamı da netleşti.Buna göre; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.Bilindiği üzere ÖTV muafiyetli üst limiti 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL idi.ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 engelli vatandaşlar için de geçerli. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip vatandaşlar için bir yaş sınırlaması yok. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip vatandaşlar ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.Engelli vatandaş 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanabiliyor. Ayrıca yine bu vatandaşlar aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.Ayrıca ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir kereye mahsus bu haktan yararlanabiliyor.Öte yandan ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.