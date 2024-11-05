Bitmek bilmeyen Mansur Yavaş rezillikleri! Yeni belgeler ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi adlı müzik grubunun konseri için de toplamda KDV dahil 71 milyon 520 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Konseri yapan şirketin ise Enfest Organizasyon adlı şirket olduğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim çalışmalarını da yürüten Enfest Organizasyon’un sahipleri ile Ebru Gündeş konserini organize eden Festiva Organizasyon şirketinin sahiplerinin aynı kişiler olması dikkat çekti.

Veryansın TV'nin haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Ekim'de Festiva Organizasyon adlı şirkete ihale ederek organize ettirdiği şarkıcı Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL'ye anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.Mansur Yavaş yine yeniden çok tartışılacak bir skandala imza attı.Veryansın TV'nin ulaştığı bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs 2024 tarihinde bayram kutlaması için konser planladı. Bunun için belediye Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile doğrudan ihale yoluyla anlaştı. İhale kanunun 22 b maddesi kapsamında yapılan anlaşmayla Enfest Organizasyon, Mor ve Ötesi adlı müzik grubunu Ankara'ya getirdi. Mor ve Ötesi'nin konseri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlendi.Yapılan konser için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Enfest Organizasyonla yaptığı anlaşmanın ihale taahhüt kartı belgesine ulaşıldı.Tarafların 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı sözleşmeye göre, Keşif Beledi 59 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Katma Değer Vergisiyle birlikte ihale bedelinin 71 milyon 520 bin TL olduğu belgede yazıldı.Belgeye göre, işe başlama tarihinin 9 Mayıs 2024 olduğu, iş bitirme tarihinin ise 19 Mayıs olduğu görüldü.Belgede ihalenin konusu bölümünde şu ifade yer aldı: “Mor ve Ötesi Grubu tarafından konser gerçekleştirilmesi hizmet alımı işine ait taahhüt kartı girişi”.

Yine belgede ihalenin 4724 sayılı ihale kanununun 22'inci maddesinin (b) bendine göre düzenlendiği belirtildi.







22'inci maddenin (b) bendi, “sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olması” olarak ifade ediliyor. Doğrudan alım ihalesi olarak geçiyor.







Ebru Gündeş konserinin organizasyonu yapan şirket Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirketin iki ortağı bulunuyor. Yüzde 5 hissesi Kaan Alp adında bir kişiye aitken, şirketin yüzde 95 hissesine Selahattin Çelikkaya sahip.





Mor ve Ötesi konserini organize eden şirket ise Enfest Organizasyon Turizm İthalat ihracat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi de aynı isimlere ait. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Mayıs 2024 tarihli sayısında Enfest şirketinde pay devri yapıldığı, yüzde 5 hisseye sahip olan Kaan Alp'ın hisselerinin tamamını hisselerin yüzde 95'ine sahip olan Selahattin Çelikkaya'ya devrettiği görülüyor.

