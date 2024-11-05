Bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak Hâkim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde paylaşıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç toplam bin hakim ve savcı yardımcısının alınacağını duyurdu. Bakan Tunç yapmış olduğu paylaşımda, "Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz hâkim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam ediyoruz. 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hâkim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum. Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarımız, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacak ve ardından 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.