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Beyaz Gazete
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Okullara tatil müjdesi: 9 güne çıkarıldı

Kasım ara tatilini iple çeken öğrenciler, hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte 9 günlük tatil şansı elde edecek.

Okullara tatil müjdesi: 9 güne çıkarıldı
Ekleme: 5.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 5.11.2024 - 11:03 / Editör: Atilla Özbir
Okullara tatil müjdesi: 9 güne çıkarıldı
2024-2025 eğitim yılı devam ederken, öğrenciler ara tatil şansı elde edecek.

Kasım ayında uygulanacak olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, MEB'e çevrildi.

9 GÜNLÜK TATİL

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takvimini açıkladı.

Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.