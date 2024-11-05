Okullara tatil müjdesi: 9 güne çıkarıldı

Kasım ara tatilini iple çeken öğrenciler, hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte 9 günlük tatil şansı elde edecek.

2024-2025 eğitim yılı devam ederken, öğrenciler ara tatil şansı elde edecek.Kasım ayında uygulanacak olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, MEB'e çevrildi.Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takvimini açıkladı.Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.