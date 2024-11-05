Okullara tatil müjdesi: 9 güne çıkarıldı
Kasım ara tatilini iple çeken öğrenciler, hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte 9 günlük tatil şansı elde edecek.
2024-2025 eğitim yılı devam ederken, öğrenciler ara tatil şansı elde edecek.
Kasım ayında uygulanacak olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, MEB'e çevrildi.
9 GÜNLÜK TATİL
Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil takvimini açıkladı.
Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.