Mansur Yavaş'ın bir skandalı daha patladı! Konser maliyeti 71 milyon 520 bin TL çıkmıştı...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Mor ve Ötesi konseri için toplamda KDV dahil 71 milyon 520 bin TL harcadı. Konserin organizasyonunu üstlenen şirketin ise, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında da çalışan Enfest Organizasyon olduğu belirlendi. Enfest Organizasyon sahipleri ile Ebru Gündeş konserini düzenleyen Festiva Organizasyon'un sahiplerinin aynı kişiler olması ayrıntısı ise dikkatlerden kaçmadı.Belediye, bayram kutlamaları çerçevesinde Mor ve Ötesi grubunu Ankara'ya getirmek için Enfest Organizasyon ile doğrudan ihale yoluyla anlaştı. İhale, İhale Kanunu'nun 22-b maddesi kapsamında gerçekleştirildi. 8 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan sözleşmede, keşif bedeli 59 milyon 600 bin TL olarak belirlenirken, toplam ihale bedeli KDV ile birlikte 71 milyon 520 bin TL olarak kaydedildi.Tepkiler çığ gibi büyürken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir skandal daha patladı! Sn. Mansur Yavaş Mor ve Ötesi grubu konseri için de KDV dahil 71 milyon 520 bin TL ihale edildiği ortaya çıktı. Ortaya çıktıkça rezillikler ve vurgunlar ortaya çıkıyor. Hesap vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.