DEM'den PKK'nın kanalında kayyumlara açık tehdit: Kendi mahkemelerimizi kuracağız ve yargılayacağız

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütü PKK'nın belediyeler üzerinden kendisine alan açmaya çalıştığı 'Kayyum' kararları ile tekrar gözler önüne serildi.CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer'in terör örgütü bağlantısı ile tutuklanması ve Belediyeye Kayyum atanmasının ardından; DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları da görevden uzaklaştırıldı.TERÖR BAĞLARI BELGELENDİ!İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.Bakanlık yaptığı açıklamada, söz konusu isimlerin terör örgütü üyeliklerine ayrı bir parantez açtı.DEM'LİLERDEN PROVOKASYAONKayyum kararları sonrası Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt'ta DEM Partililer provokasyona girişti. Sokaklara çıkan DEM'liler terör örgütü PKK ile bağları belgenen isimlerin arkasında durduklarını yineledi.PKK'NIN KANALINDA KAYYUMLARA TEHDİT!DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç ise PKK'nın kanalına çıkarak Kayyumları açık açık tehdit etti. Mehdi Tunç bölücük naraları da atarak 'Kürdistan' sözlerine imza attı.Mehdi Tunç, 'Gün boyu devam eden direnişimiz haftalarca devam edecek, Mardin halkı burada yarın mahkeme kuracak. İrade gaspına karşı kendi mahkemesini kuracak. Bu Kayyumlar buradan gidecek. Kürdistan coğrafyasından gitmeleri gerekiyor.' ifadelerini kullandı.