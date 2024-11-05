Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Aracının muayene tarihi yaklaşanlar dikkat!

TÜİK tarafından açıklanan 2024 Ekim enflasyon verilerinin ardından, birçok sektörde fiyatlar tekrardan güncelleniyor. Güncellenen sektörler arasında trafik cezalarının yanı sıra milyonlarca araç sahibi ilgilendiren araç muayene ücretleri de var. Peki 2025 yılında araç muayene ücretleri ne kadar olacak?MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİRİYOREkim ayının enflasyon verilerine göre 2025 yılında araç muayene ücretlerine ne kadar zam geleceği de netleşmiş oldu. Eğer ki herhangi bir düzenleme veya kısıtlama gelmezse, 2025 yılında araç muayene ücretleri yüzde 43,93 oranında zamlanacak.2025 YILINDA ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?Bu oran ile birlikte araç sınıflarına göre fiyatlar tekrardan güncellendi. Fiyatlar ise şu şekilde olacak;