İkiyüzlülüğe isyan! Soykırıma sustular sincaba ağladılar

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 395 gündür soykırım şuçu işliyor. ABD milyarlarca dolarlık silah sağlıyor, İsrail de gözlerini dünyaya yeni açmış bebekleri katlediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 43 bin 374'e ulaştı. Kurbanlardan 17 binden fazlası çocuklar oldu. Anne babalarının kucaklarında ya da uykularında katledilen çocuklar...Binden fazlası daha yaşını doldurmamış bebek, kundaklarından direkt mezarlığa gömüldü. İsrail'in Nazi ablukası nedeniyle şimdilerde binlerce Filistinli çocuk da bir kez daha kıtlıkla karşı karşıya. İsrail'in soykırım finansörü ABD'de ise gündem iki gündür ötanazi yapılan bir sincap...New York'ta yaşayan sosyal medya fenomeni P'Nut isimli sincabın, kuduz endişesiyle öldürülmesinin ardından sosyal ağlarda milyonlarca kez üzüntü duyulan paylaşımlar yapıldı.Hatta sincabın öldürülmesinin ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimlerinin sonucunu bile etkileyeceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı.Bu duruma tepki gösteren vicdan sahibi ABD'liler ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi 'Gazze'de binlerce bebek öldürülürken hiç sesiniz çıkmıyordu' ya da 'İkiyüzlüsünüz, bir insan canı bir sincaptan daha değerli değil mi?' şeklinde paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.Gazze'den sonra Lübnan'da katliamlar yapan İsrail, güneydeki Sayda kenti yakınlarında bulunan 'Hara Sayda' kasabasını hedef aldı.İsrail, Lübnan sınırında üç kilometre derinliğe uzanan alandaki kasaba ve köyleri yerle bir ediyor.Financial Times'ın uydu görüntüleri ve bölgeden gelen görüntüleri analiz ettiği habere göre bu sınır hattındaki en az 30 köy ve kasaba büyük yıkıma uğradı.En az 12 köyde binaların 'kontrollü patlamalarla' yıkıldığı tespit edildi.