Murat Kurum açıkladı: 2025’in sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri tamamlanacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.BAİBÜ Kongre merkezinde düzenlenen açılış töreni müzik dinletisi ile başladı. BAİBÜ tanıtım filminin ardından protokol konuşmalarına geçildi.Akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.Yaptığı konuşmada deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Bakan Murat Kurum, “2025 yılının sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizin tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yerini inşa etmiş olacağız” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın sancağı, medeniyetimizi ilmin gücüyle mayalayan Akşemsettin ve Hayrettin Tokadi hazretlerinin şehrindeyiz, Bolu'muzdayız. Ben, daima milletimizin göğsünü kabartan projelerle öne çıkan Abant İzzet Baysal Üniversitemizin Akademik Yıl Açılış Töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni akademik yılın, eğitim camiamız için, üniversitelerimiz için, hocalarımız ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünün öğrencisi ama yarının liderleri olacak tüm kardeşlerimize, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerine sonsuz başarılar diliyorum” dedi.Dünyayı barışa ulaştıracak bilgi ve teknolojinin üretilebileceğinin mesajını gençlere veren Bakan Murat Kurum, “Eğer bir toplumun kalpleri bir ise akılları da hedefleri de bir olur. Ama kalplerimiz ayrı düşmüşse, akıllarımızı hiç kimse birleştiremez. O yüzden evvela ayrı değil bir olacağız, her gün kavga etsek de, her sabah yeniden kardeş olacağız. Kardeşlik tamam olduğunda, ikinci görev geliyor. Pergelin bir ayağını medeniyetimizde sabit tutacağız, diğer ayağı ile insanlığın birikiminde dolaşacağız. Bugün insanlığı krizlere iten bilgi anlayışı karşısında “vicdanı göz ardı etmeyen özgün çözümlerle insanlığa umut olacağız. Bu inancı elden bırakmazsak; kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısına dünyayı barışa ulaştıracak bilgi ve teknolojiyi üretebiliriz” diye konuştu.6 Şubat depremlerine de değinen Bakan Kurum, “6 Şubat depremlerinden dolayı ağır yaralanan 11 ilimize koştuk. 3 gün önce Malatya'mızdaydım. Allah razı olsun, Malatyalı hemşerilerimiz ince insanlardır. Şehre yaptığımız hizmetlerden dolayı bize hemşerilik beratı vermeyi uygun gördüler. Malatya'da ve 11 ilimizde gayretimiz olanca gücüyle devam ediyor. 130 bin konutumuzda hayat artık yeniden başladı. İnşallah 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde 200 binin üzerinde yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve 2025 yılının sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizin tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yerini inşa etmiş olacağız. Deprem bölgesi konusunu özellikle açtım. Çünkü bu gayretin altında, bilim insanlarımızın emeği var, alın teri var, akıl teri var. Ben sizlerin huzurunda; inşa süreci başlamadan önce kurduğumuz bilim kurulunda gösterdikleri çaba için tüm üniversitelerimize, Abant İzzet Baysal Ailesi'ne, kıymetli hocalarımıza milletimiz adına, afetzede kardeşlerimiz adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.