Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili yapılan yeni açıklamalar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık toplantıları başlamadan tartışmaları başlattı. Toplantı öncesinde asgari ücret için öncü veri olan enflasyona dair gelen çeşitli datalar tahminlerde yol haritası sunuyor. Peki söz konusu verilerle hangi rakamlar öne çıkıyor? İşte asgari ücret zammı için olası senaryolar...Asgari ücret belirlenirken masada yer alan verilerden biri enflasyon. Söz konusu veriye dair bilgi akışı devam ederken beklentiler de şekilleniyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirlemeden önce belli rakamlar öne çıktı. Söz konusu rakamlara göre 21 bin 253 TL ile 25 bin 503 TL arası bir rakam yeni asgari ücret olabilir. Peki hangi rakam daha çok öne çıkıyor? Zamma ilişkin ne tür açıklamalar yapıldı? Asgari ücret neleri belirleyecek? Tüm merak edilenler yanıt buldu.Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları da başlamış olacak. Ay sonuna doğru da 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiş olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini temsil ediyor. Her iki kesim arasındaki pazarlıkta hakem olarak da 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken birçok veriyi dikkate alıyor. Geçim endeksleri, istihdam rakamları, işverene maliyet gibi rakamlar pazarlık masasına geliyor. Ancak geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi asgari ücret artışında belirleyici rolü enflasyon oynuyor.MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN: YÜZDE 25 ZAM YAPILMASI ENFLASYONLA UYUMLU OLACAKTIRAsgari ücrete bu yıla kadar hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu yıl da beklentiler bu yönde. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 zam yapılmasının enflasyonla uyumlu olacağı yönünde açıklamaları ise tartışmalara yol açtı.Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör geçtiğimiz hafta köşesinde konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim (bunun içinde ekonomi yönetimi de var) asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17.5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek… Birkaç gün önce 126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söyleyen bir açıklama kaleme aldı. Belli ki, bu yıl pazarlık masası zorlu geçecek.S&P: MUHTEMELEN GERÇEKLEŞEN VE HEDEFLENEN ENFLASYON ARASINDA ARTIŞ OLACAKUluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu artırdıktan sonra yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık yüzde 44 olarak öngörüyoruz. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30.BAKAN ŞİMŞEK: ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME YETKİSİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDAHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücreti belirleme yetkisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olduğunu belirterek tartışmalara noktayı koydu.HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?Asgari ücret konusunda yapılacak artışlar komisyon toplantısında belli olacak. Ancak enflasyon rakamlarından yola çıkarak 6 ayrı hesaplama da yapılıyor. Her ne kadar yüzde 25 artış oranının üzerine çıkılacağı yönünde açıklamalar yapılsa da bu rakamın da etkisini görmek bakımından 6 ayrı oran üzerinden asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti şu şekilde gerçekleşiyor:MEVCUTBrüt ücret: 20.002Net ücret: 17.002İşverene maliyet: 23.503YÜZDE 25 ARTARSABrüt ücret: 25.003Net ücret: 21.253İşverene maliyet: 29.379YÜZDE 30 ARTARSABrüt ücret: 26.003Net ücret: 22.103İşverene maliyet: 30.554YÜZDE 35 ARTARSABrüt ücret: 27.003Net ücret: 22.953İşverene maliyet: 31.730YÜZDE 40 ARTARSABrüt ücret: 28.003Net ücret: 23.803İşverene maliyet: 32.904YÜZDE 45 ARTARSABrüt ücret: 29.003Net ücret: 24.653İşverene maliyet: 34.079YÜZDE 50 ARTARSABrüt ücret: 30. 003Net ücret: 25.503İşverene maliyet: 37.255ASGARİ ÜCRET NELERİ BELİRLEYECEK?Asgari ücret sadece işçilerin en az alacağı rakamı değil milyonlarca vatandaşın ödeyeceği ya da aldığı ödenekleri de belirliyor.ÖDENEKLERAsgari ücret tüm maaşları değiştirecekVergi dışı kazanç tutarı artacakTazminatlar değişecekEn düşük rapor parası yükselecekAnnenin iş görmezlik ödeneği artacakYarı zamanlı çalışan anneye ödenek artacakStajyer ücreti yenilenecekİşsizlik maaşı hesabı değişecekBES devlet katkısı limiti yükselecekBORÇLARDoğum borçlanması artacakAskerlik, yurt dışı borçlanmaları değişecekİsteğe bağlı sigorta primi artacakGSS primleri yükselecekBağ-Kur ve SSK primleri artacak