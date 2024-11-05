Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar
Ocak 2025'te yapılacak asgari ücret zammı gelirleri değiştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıla kadar gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde artışlar yaptı. Buna göre asgari ücret zammı hesabı yapıldığında yüzde 45 oranı öne çıkıyor. Asgari ücret zammına ilişkin farklı tahminler ve beklentiler de gündemde. Bu gündeme göre hesap yapıldığında farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki o senaryolar ne? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Şimşek konuyla ilgili neler söyledi? İşte merak edilenler...
Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili yapılan yeni açıklamalar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık toplantıları başlamadan tartışmaları başlattı. Toplantı öncesinde asgari ücret için öncü veri olan enflasyona dair gelen çeşitli datalar tahminlerde yol haritası sunuyor. Peki söz konusu verilerle hangi rakamlar öne çıkıyor? İşte asgari ücret zammı için olası senaryolar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret belirlenirken masada yer alan verilerden biri enflasyon. Söz konusu veriye dair bilgi akışı devam ederken beklentiler de şekilleniyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirlemeden önce belli rakamlar öne çıktı. Söz konusu rakamlara göre 21 bin 253 TL ile 25 bin 503 TL arası bir rakam yeni asgari ücret olabilir. Peki hangi rakam daha çok öne çıkıyor? Zamma ilişkin ne tür açıklamalar yapıldı? Asgari ücret neleri belirleyecek? Tüm merak edilenler yanıt buldu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN MASASINDA HANGİ VERİLER OLACAK?
Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları da başlamış olacak. Ay sonuna doğru da 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiş olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini temsil ediyor. Her iki kesim arasındaki pazarlıkta hakem olarak da 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken birçok veriyi dikkate alıyor. Geçim endeksleri, istihdam rakamları, işverene maliyet gibi rakamlar pazarlık masasına geliyor. Ancak geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi asgari ücret artışında belirleyici rolü enflasyon oynuyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN: YÜZDE 25 ZAM YAPILMASI ENFLASYONLA UYUMLU OLACAKTIR
Asgari ücrete bu yıla kadar hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu yıl da beklentiler bu yönde. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 zam yapılmasının enflasyonla uyumlu olacağı yönünde açıklamaları ise tartışmalara yol açtı.
"BU YIL PAZARLIK MASASI ZORLU GEÇECEK"
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör geçtiğimiz hafta köşesinde konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim (bunun içinde ekonomi yönetimi de var) asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17.5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek… Birkaç gün önce 126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söyleyen bir açıklama kaleme aldı. Belli ki, bu yıl pazarlık masası zorlu geçecek.
S&P: MUHTEMELEN GERÇEKLEŞEN VE HEDEFLENEN ENFLASYON ARASINDA ARTIŞ OLACAK
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu artırdıktan sonra yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık yüzde 44 olarak öngörüyoruz. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30.
BAKAN ŞİMŞEK: ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME YETKİSİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücreti belirleme yetkisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olduğunu belirterek tartışmalara noktayı koydu.
HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?
Asgari ücret konusunda yapılacak artışlar komisyon toplantısında belli olacak. Ancak enflasyon rakamlarından yola çıkarak 6 ayrı hesaplama da yapılıyor. Her ne kadar yüzde 25 artış oranının üzerine çıkılacağı yönünde açıklamalar yapılsa da bu rakamın da etkisini görmek bakımından 6 ayrı oran üzerinden asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti şu şekilde gerçekleşiyor:
MEVCUT
Brüt ücret: 20.002
Net ücret: 17.002
İşverene maliyet: 23.503
YÜZDE 25 ARTARSA
Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.554
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 27.003
Net ücret: 22.953
İşverene maliyet: 31.730
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 28.003
Net ücret: 23.803
İşverene maliyet: 32.904
YÜZDE 45 ARTARSA
Brüt ücret: 29.003
Net ücret: 24.653
İşverene maliyet: 34.079
YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 30. 003
Net ücret: 25.503
İşverene maliyet: 37.255
ASGARİ ÜCRET NELERİ BELİRLEYECEK?
Asgari ücret sadece işçilerin en az alacağı rakamı değil milyonlarca vatandaşın ödeyeceği ya da aldığı ödenekleri de belirliyor.
ÖDENEKLER
Asgari ücret tüm maaşları değiştirecek
Vergi dışı kazanç tutarı artacak
Tazminatlar değişecek
En düşük rapor parası yükselecek
Annenin iş görmezlik ödeneği artacak
Yarı zamanlı çalışan anneye ödenek artacak
Stajyer ücreti yenilenecek
İşsizlik maaşı hesabı değişecek
BES devlet katkısı limiti yükselecek
BORÇLAR
Doğum borçlanması artacak
Askerlik, yurt dışı borçlanmaları değişecek
İsteğe bağlı sigorta primi artacak
GSS primleri yükselecek
Bağ-Kur ve SSK primleri artacak