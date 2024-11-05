İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İzmit'teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde korkutan bir patlama meydana geldi.Patlamanın ardından dumanların yükseldiği görülürken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığı bildirilirken, yaralının da olmadığı öğrenildi.Patlamanın çevre ilçelerden de duyulduğu belirtildi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın patlama sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi. Yangın da kontrol altında.