Mansur Yavaş konser için o şirketle anlaşmış! İşte 69 milyon TL’lik skandalın perde arkası!

Konu ile ilgili AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan başta olmak üzere AK Parti Ankara Milletvekillerinden de birçok açıklama geldi. Yayınlanan açıklamalarda Yavaş yönetiminin 'yandaşlarının cebini doldurmakta' olduğu vurgulandı.Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı diye parlatılan iki ismine bakın. Biri DEM'le işbirliğiyle, diğeri ise milletin parasını fahiş bedelli müzik organizasyonlarına harcamayla anılıyor.Bu içler acısı durum, sadece kendi partileri adına değil, sorumlu ve kaliteli muhalefete ihtiyacı olan ülkemiz ve milletimiz adına büyük talihsizlik' yorumunda bulundu.Jülide Sarıeroğlu ise 'Başkentimizin acil ihtiyaçları ve sorunları göz ardı edilirken yapılan bu harcamalar, kaynakların ne denli israf edildiğini açıkça ortaya koyuyor. 6 yıldır hiçbir eser ve hizmet üretemediğiniz Ankaralıların parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız Sn. Mansur Yavaş' ifadelerini kullandı.Osman Gökçek de Yavaş'a tepki gösterdi. ''Bugün maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın oynadığı komedi tiyatrosunu izliyoruz. 69 milyon TL konser ücreti olarak paraları peşkeş çeken Mahsur Yavaş büyük bir pişkinlikle çıkmış, sanki bu konulardan haberi yokmuşçasına birilerinin üstüne bu işi yıkmaya çalışıyor.Burada apaçık vatandaşa aldatmaya yönelik bir hareket yaptığı da ortadadır. Maalesef Mahsur Yavaş döneminde Ankara'nın parasının çarçur edildiğini lüzumsuz şekilde birtakım kişilere peşkeş çekildiğini izlemekteyiz ve görmekteyiz' dedi.Ahmet Fethan Baykoç, 'Şimdi herkesin aklında olan ve dillendirilen ama benim yine de dillendirmekten vazgeçmeyeceğim cevabı 'çok kolay' ve 'basit' bir kaç sorum olacak1- 69 Milyon TL gibi devasa bir rakam harcandı mı?2- Bu para eğer harcandıysa ismi zikredilen sanatçı yahut organizasyon firması belediyeye bu 69 Milyon TL karşılığı faturayı kesti mi?3- Nasıl bir yönetici sorumlu olduğu kasadan/bütçeden harcanan parayı bilemez ve birde bunun üzerine 'iç denetim birimine inceleme' başlatır' dedi.Zehranur Aydemir ise 'Ortada 69 milyonluk bir konser var. Organizasyon, Büyükşehir Belediye Başkanının seçim kampanyasını yapan şirkete veriliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise haberi yokmuş gibi davranıyor.Şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı varmış, incelemeye alınmış, Ankaralıların parası boşa harcanmayacakmış. Kamuoyundan bu açıklamaya inanması bekleniyor. Suç üstü yakalanmanın tedirginliğiyle yalan bulamadılar. Her türlü temel hizmette 'Yavaş' kalan bir belediye, söz konusu konser ve yandaşlarının cebini doldurmak olunca başı çekiyor' diye konuştu.Nihat Yalçın da tepki gösteren isimle arasındaydı:- İç denetim birimi inceleme başlatmış!Bir Belediyede 69 milyon liraya konser düzenlenecek ve belediye başkanının bilgisi olmayacak! Şayet bilgisi yoksa bu daha da vahim.- Ankaralıların parası boşa harcanmayacakmış!69 milyon liraya konser düzenleyip, bu söylemde bulunmak Mansur Yavaş'ın bugüne kadar ki, eylem farklı söylem farklı onlarca ikircikli tavrından bir tanesini daha ortaya koymaktadır.Bu açıklama, suçluluk psikolojisi ile yapılmış ve yönteminin büyük bir acziyet içerisinde olduğunun ispatıdır!