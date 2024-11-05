NVIDIA kullanıcıları endişelendirdi! Güvenlik açığı mı var?

NVIDIA, GeForce ekran kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir güvenlik uyarısı yayınladı.Şirketin GPU sürücülerinde, bilgisayar korsanlarının sistemlere sızmasına ve kişisel verilere erişmesine olanak tanıyan 8 adet kritik güvenlik açığı keşfedildi.TÜM GEFORCE KULLANICILARI RİSK ALTINDAGüvenlik açıkları, GeForce, RTX, Quadro, NVS ve Tesla serileri dahil olmak üzere tüm NVIDIA GPU'larını etkiliyor. Bu açıklar, hem oyuncuları hem de profesyonel kullanıcıları tehdit ediyor.NVIDIA'nın açıklamasına göre, güvenlik açıkları saldırganların sistemlerde kötü amaçlı kod çalıştırmasına, kişisel verileri çalmasına ve hatta verileri değiştirmesine olanak tanıyabilir.Güvenlik açıklarının ciddiyeti, 7.8 ile 8.2 arasında derecelendirildi. Bu, açıkların yüksek risk taşıdığı ve kullanıcıların sistemlerini korumak için acil önlem alması gerektiği anlamına geliyor.HANGİ SÜRÜCÜYE GÜNCELLEMELİNVIDIA, güvenlik açıklarını gidermek için yeni sürücü güncellemeleri yayınladı. Windows kullanıcılarının 566.03/553.24/538.95 sürümlerine, Linux kullanıcılarının ise 565.57.01/550.127.05/535.216.01 sürümlerine güncelleme yapmaları gerekiyor.NASIL GÜNCELLEME YAPILIRKullanıcılar, en son sürücüleri NVIDIA'nın web sitesinden veya GeForce Experience uygulaması aracılığıyla indirebilirler.Ayrıca, bazı bilgisayar üreticileri de güncel sürücüleri kendi web sitelerinde yayınlayabilir.GÜNCELLEME İÇİN ACİL ÇAĞRINVIDIA, tüm GeForce kullanıcılarını en kısa sürede sürücü güncellemesi yapmaya çağırdı. Bu güncelleme, sistemlerin güvenliğini sağlamak ve olası saldırıları önlemek için kritik öneme sahip.