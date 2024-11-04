NASA duyurdu: Astronotlar 50 yıl aradan sonra...
Artemis III misyonu kapsamında 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüş yapılıyor. İniş yapılacak bölgeler NASA tarafından seçilirken, bölgelerin Ay’ın güney kutbuna yakın olduğu ve buralarda daha önce keşfedilmemiş su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanların barındığı kaydedildi.
NASA'dan edinilen bilgilerde, astronotlar, Artemis III misyonu kapsamında 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yaparak Ay yüzeyine adım atacak.
Bu kapsamda, Ay'a iniş yapılacak bölgeler de belirlendi.
Yeni gelişmenin, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor.
BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Öte yandan, Ay'a gönderilecek astronotlar arasında da bir ilk yaşanıyor.
Astronotlar arasında ilk kez siyahi ve kadın astronotlara yer verilecek.
Ayrıca NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay'ın güney kutbuna yakın olarak seçti.
BÖLGELER BELLİ OLDU
Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri belirlendi.
SU GİBİ KAYNAKLAR SAKLANIYOR OLABİLİR
Her bir bölge, Güneş sisteminin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.
Öte yandan Ay'ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.