NASA duyurdu: Astronotlar 50 yıl aradan sonra...

NASA'dan edinilen bilgilerde, astronotlar, Artemis III misyonu kapsamında 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yaparak Ay yüzeyine adım atacak.Bu kapsamda, Ay'a iniş yapılacak bölgeler de belirlendi.Yeni gelişmenin, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor.Öte yandan, Ay'a gönderilecek astronotlar arasında da bir ilk yaşanıyor.Astronotlar arasında ilk kez siyahi ve kadın astronotlara yer verilecek.Ayrıca NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay'ın güney kutbuna yakın olarak seçti.Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri belirlendi.Her bir bölge, Güneş sisteminin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.Öte yandan Ay'ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.