Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.TOGG HEDİYESİHaber 7'nin haberine göre görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOGG hediye etti.19 ANLAŞMA İMZALANDIKırgızistan ile ilişkilerimizi derinleştiren anlaşmalar imzalıyoruz. Soru almadan 19 anlaşma ile basın toplantımızı kapatmış olacağız.'