Vakalar patladı! Okula giden çocuklara bulaşıyor...

Yürüyen zatürre vakalarının ABD'de çocuklar arasında yaygınlaşmasının ardından, Türkiye'de de benzer şikayetlerin artmaya başladığı duyuldu.Hastalık genellikle öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor.Küçük çocuklarda ishal ve kusma da görülebiliyor. Aynı zamanda hızla bulaşıyor...Yürüyen zatürre, hafif bir zatürre türü olarak biliniyor. Bu hastalığa sahip çocuklar kendilerini çok yorgun ve bitkin hissedebiliyor.Yürüyen zatürreyi önlemeye yardımcı olmak için ellerinizi sık sık sabun ve suyla 20 saniye boyunca yıkayın. Sabun ve su yoksa el dezenfektanı kullanın.Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı bir mendille kapatın.