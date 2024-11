ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

ABD'de başkanlık oylaması için geri sayım başlarken, her iki aday da son seçim kampanyalarını düzenledi. Trump, son düzlükte rakibi Harris'e ağır suçlamalarda bulunmaya devam etti. Cumhuriyetçi seçmenler de ortaya çıkan hile iddiaları dolayısıyla gergin. Yerel yetkililer büyük bir kaosa karşı ülke çapında tedbir aldı. Tüm bunlar gerçekleşirken iç karışıklığın ilk fitili de ateşlendi. Bombalı bir eylem son anda engellendi.

ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, pazartesi günü Pennsylvania için verdikleri kıyasıya mücadeleyle bu yılki başkanlık yarışını tamamladı ve Beyaz Saray seçimleri için eyalet genelindeki seçmenlere son sözlerini sarf etti.Harris, Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.Pennsylvania, herhangi bir kritik eyaletten daha fazla Seçici Kurul oyuna sahip. Burada kazanılacak bir zafer, her iki aday için de Beyaz Saray'a giden yolu açabilir.Harris, Trump'ın ismini asla anmazken, Cumhuriyetçi aday her fırsatta rakibini yerden yere vurdu.Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini 'savaş çığırtkanı' şeklinde niteledi.ABD siyasi tarihindeki 'en büyük ve geniş koalisyonu' oluşturduklarını öne süren Trump, 'Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil.' ifadesini kullandı.Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin 'Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu' ileri sürerek, kendisine destek istedi.ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.ABD seçimleri son derece küçük farklarla belirlenecek ve sonuçlar günlerce belli olmayabilir.Seçim öncesi, oylama hakkında hile iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Cumhuriyetçi aday destekçileri, Trump kazansa dahi seçime hile karıştırılacağını iddia etti.Trump'ın, eylül ayındaki başkanlık tartışmasında kendisine 2024 seçim sonucunu kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, eğer 'adil, yasal ve iyi bir oylama' olursa seçimi tanıyacağını ifade etmişti.Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer çıkacak herhangi bir kaos ihtimaline karşı sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı.Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.Oy kullanma kabinlerine 'panik butonları' yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.ABD'de iç karışıklık ihtimaline karşın bu tedbirler alınırken Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.Garland, açıklamada, 'Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım.' ifadelerini kullandı.538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.