Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır bölgelerindeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor.Kahraman ordumuz PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Bölgede adeta kuş uçurmayan kahraman askerlerimiz, teröristlere her gün bir darbe daha vuruyor.Bu kapsamda, terörle mücadelenin en yoğun şekilde sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde bir operasyon daha gerçekleştirildi.Mehmetçik, Pençe-Kilit bölgesinde yeri tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 3 teröristi etkisiz hale getirdi.Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Açıklamda şu ifadelere yer verildi:Geçit vermeyeceğiz!Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.