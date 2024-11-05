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İhbar sonrası harekete geçildi! Kaçak kazıya suçüstü

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Ekleme: 5.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 5.11.2024 - 12:48 / Editör: Edin Uslu
İhbar sonrası harekete geçildi! Kaçak kazıya suçüstüEskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri, el dedektörü ve pointer cihazı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

İhbar sonrası harekete geçildi! Kaçak kazıya suçüstü