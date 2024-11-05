Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da 'FETÖ ile mücadele' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklamalarda bulundu.Kendisine takdim edilen Manas Nişanı için teşekkür eden Erdoğan, 'Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas Nişanı'nı şahsıma tevcih eden değerli kardeşim Caparov'a şükranlarımı ifade ediyorum. Manas Nişanı'nı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak, büyük bir kıvançla kabul ediyorum' dedi.FETÖ ile mücadele mesajı veren Erdoğan, 'Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum' diye konuştu.Erdoğan'ın mesajları şöyle:'33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her gün daha da güçlendiriyoruz. İkili ve heyetlerarası görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm vecheleriyle gözden geçirdik. Stratejik Ortaklık ilişkimizi, kardeşliğimize yakışır şekilde Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik. 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelede verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri ele aldık. TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceğiz. Kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz.Küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmelerimizde öncelikli gündem maddesi arasında yer aldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kırgız Cumhuriyeti, dönem başkanlığını Kazakistan'dan devralacak.Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas Nişanı'nı şahsıma tevcih eden değerli kardeşim Caparov'a şükranlarımı ifade ediyorum. Manas Nişanı'nı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak, büyük bir kıvançla kabul ediyorum. Samimi misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Sayın Caparov başta olmak üzere Kırgız yetkililerine ve kardeş Kırgızistan halkına özellikle şükranlarımı iletiyorum.'