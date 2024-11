Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılma anlaşması için sunduğu komik maddeler ne?

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya yönelik savaşı desteklemek amacıyla Rusya'ya binlerce asker göndermiş olduğu, Güney Kore istihbarat ve askeri yetkililerinin bildirdiğine göre, yıl sonuna kadar başka binlercesinin daha katılmasının beklendiği belirtiliyor. Bu askerlerin aylık yaklaşık 2,000 ABD doları (2,600 S$) gibi bir maaş alacağı aktarılıyor.Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), en son analizinde Kuzey Kore'nin savaşın içine girmesinin maliyetlerinin, getirilerinden daha fazla göründüğünü söyledi. Ancak Seul'deki diğer uzmanlar, Pyongyang'ın artık Kore Yarımadası'nda olası bir acil durumda Moskova'nın arkasını güvence altına alabileceğini belirtiyor.NIS'e bağlı bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS), 1 Kasım'da yayınladığı bir raporda, Kuzey Kore'nin ABD başkanlık seçimlerinden birkaç hafta önce Rusya'ya asker göndermeyi seçmesinin, Donald Trump'ın zaferinin Ukrayna savaşının erken sona ermesine yol açacağına dair bir hesaplama üzerine kurulu olduğunu belirtti.'ABD, Ukrayna'dan çekilebilir'INSS raporunda, “Trump dönemindeki bir ABD, Ukrayna'dan çekilebilir; bu da Pyongyang'ın son yıllarda Moskova ile yakın işbirliği yaparak inşa etmeye çalıştığı yeni Soğuk Savaş benzeri yapının ana sütunlarından birini zayıflatır” denildi.“ABD seçimleri sonrasında savaşın belirsiz geleceği göz önüne alındığında, Pyongyang'ın hızlı bir şekilde Moskova'yı dış politika stratejisine bağlama yoluna gittiği anlaşılıyor.”INSS, 22 Ekim'de yayımladığı bir raporda, ''Kuzey Kore'nin savaş sona erdiğinde Rusya için değer kaybedeceğini savundu. O noktada, Kuzey Kore, yaptırımlar altında ve geleneksel müttefiki Çin ile gergin ilişkiler içindeyken, Rusya'nın yardımına güvenemez hale gelecektir'' denildi.'Kötü bir anlaşma değil'Raporda, “Uzun vadede, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılmasının getirisinden çok kaybedeceği söylenebilir” denildi. Eski Seul Büyükelçisi Wi Sung-lac, Kuzey Kore için Ukrayna'ya karşı savaşa katılmanın “kötü bir anlaşma olmadığını” söyledi.Sung-lac, savaş çabalarına katkısı için Rusya'dan alınacak tazminatın ülkenin mali ve gıda krizlerinin büyük ölçüde giderileceğini belirtti. Sung-lac, Ulusal Meclis istihbarat komitesinin bir üyesi olarak NIS'ten bilgi aldığını açıkladı.NIS, geçen hafta meclise verdiği raporda, Rusya için savaşmaya gönderilen her Kuzey Koreli askerin aylık yaklaşık 2 bin ABD doları maaş alacağını bildirdi.10 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna'ya gitmesi bekleniyorBüyükelçi, ''En az 10 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor; bu da yıllık gelirin 200 milyon ABD dolarından fazla olacağı anlamına geliyor'' dedi.NIS'e göre, askerlere ek olarak, şu anda Rusya'da yaklaşık 4 bin Kuzey Koreli işçi bulunuyor. Bu işçilerin ortalama maaşının aylık yaklaşık 800 ABD doları olduğu düşünülüyor.Sung-lac, Kuzey Kore'nin kendi açıklamasına göre her yıl ortalama 4 milyon ton pirinç, arpa ve buğday gibi tahıl ürettiğini söyledi. Ancak ülkenin “pirinç üretiminin” aslında çoğunlukla patates olduğunu ve pirincin toplamın üçte birinden daha azını oluşturduğunu açıkladı.Sung-lac, “Kuzey Kore'nin her yıl ürettiğini söylediği 4 milyon ton tahıl, aslında ülkeyi beslemek için gereken miktardan yaklaşık 1 milyon ton eksik. Eğer Rusya 600,000 ile 700,000 ton pirinç teklif ediyorsa, bu, Kuzey Kore'nin yıllık talebinin yarısından fazlasını karşılamaya yetecek bir miktar” dedi.Milletvekili, geçmişte Rusya'nın Kuzey Kore'ye 50 bin ila 100 bin ton pirinç gönderdiğini belirtti. Sung-lac ayrıca, “Yani 600 bin ton, daha önce Rusya'dan aldıkları pirinç yardımından biraz daha fazla diyebiliriz” dedi.Rusya'nın Kuzey Kore'den top mermisi satın almasının ardından, gıda kıtlığının “muhtemelen silah ticaretiyle giderildiğini” söyledi ve “Birkaç konteyner top mermisi satarak, Pyongyang yüz binlerce ton pirinçten çok daha fazlasını karşılayabilir” diye de ekledi.NIS, geçen hafta meclise verdiği raporda, Rusya'nın ayrıca Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay teknolojisi konusunda yardımcı olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Pyongyang, başka bir askeri keşif uydusu fırlatmayı hedefliyor.Ancak Kuzey Kore'nin güvence altına alacağı anlaşmanın en tatlı kısmı, olası bir Kore Yarımadası krizi durumunda Rusya'nın yanında savaşmasını sağlamak olabilir.Büyükelçi Sung-lac, “Kuzey Kore, Rusya için savaştığı kayıtlara geçmiş bir ülkedir. Eğer Kore Yarımadası'nda bir savaş olursa, Kuzey Kore artık Rusya'nın gelip yardım etmesini bekleyebilir” dedi.'NIS düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına katılmasının önemini küçümsüyor'INSS'in eski başkanı Nam Sung-wook, The Korea Herald'a yaptığı açıklamada, NIS düşünce kuruluşunun Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına katılmasının önemini “küçümsediğini” belirtti.Sung-wook, “Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri işbirliği, savaşın ötesinde devam edecek. Her biri saldırıya uğradığında derhal askeri yardım sağlama konusunda karşılıklı savunma paktı altında anlaştılar ve bu bağlayıcıdır” dedi.Sung-wook, Kuzey Kore'nin “bir pazarlık kozu olarak Rusya için faydalı kalacağını” ekledi.Sung-wook, ayrıca “Moskova, Pyongyang ile olan yakın bağlarını, Washington üzerinde etki kazanmak için kullanacak; tıpkı Beijing'in geçmişte yaptığı gibi” diye ekledi.