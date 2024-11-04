Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya merkezli Kahramanmaraş, Kocaeli, İstanbul, Bingöl ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.