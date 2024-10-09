Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış​ beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 21°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık