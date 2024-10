Ankaralı öğrencilerin “Mansur Yavaş” isyanı! Otobüs seferleri azaldı okul yolu çileye döndü

Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunun önündeki otobüs kuyruğu geçen yıl da gündeme gelmişti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunun çözümüne dair herhangi bir adım atılmadı. Bu yıl da okullarına gitmek isteyen öğrenciler durak önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ankara'nın genelinde yaşanan toplu ulaşım sıkıntısı Çubuk'ta ikamet eden vatandaşlar için adeta çileye dönmüş durumda.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ABB Eylül ayı meclis toplantısında Çubuk'lu vatandaşların yaşadığı ulaşım sıkıntısını dile getirmiş ancak yıllar süren çabalara rağmen Büyükşehir'in herhangi bir çözüm üretmediğini belirtmişti. Başkan Demirbaş konuşmasında, 'Şu an en önemli konu ulaşım konusu şu an ilçemizden merkeze Ankara merkeze günlük 20.000 vatandaşımız gel git yapıyor ve bu toplu taşıma araçlarıyla oluyor. Kendi bireysel araçlarıyla da oluyor ama en fazla tabii toplu taşıma araçları kullanılıyor. Vatandaşlar tarafından özellikle okulların açılması ve yaklaşık 2 hafta sonra da 17.000 öğrencimizi misafir ettiğimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ve tüm üniversitelerin açılacak olması ulaşım konusunu şu an tekrar ana gündem haline getirmiş bulunuyor.''MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE 12 OLAN OTOBÜS SAYISI 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ''Bakın bir örnek vereyim. Melih Bey döneminde 12 olan günlük otobüs sayısı 10 ikiydi sefer sayısı işte Kırklareli buluyordu en son şu an aldığımız rakam 7. 7 tane otobüs şu an ilçemize hizmet veriyor. Gerçekten sayının arttığı, nüfusun arttığı, talebin arttığı bir yerde artış beklediğimiz bir otobüs sayısından bugün 7 ye düştüğünü görüyoruz. '' Demişti.''ANKARA BÖYLEYSE, CUMHURBAŞKANI OLSA TÜM ÜLKEYİ BU HALE Mİ GETİRECEK''Öğrenciler ve vatandaşlarsa ABB'nin ulaşım çilesine çözüm üretilememesine tepkili.Büşra Çelikbaş: Maalesef Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk yerleşkesi ve her gün aynı sorun. Otobüs saatleri asla düzene girmiş değil. Kızılay'dan da binilse Çubuktan da 20-25 DK otobüs beklemek zorunda kalınıyor. Öğrencilerin yoğunluğuna göre otobüs ayarlamak ego için çok zor olsa gerek. Şikayet ettiğimizde trafiği bahane ediyorlar, o halde binlerce öğrenciyi mağdur etmek yerine trafiğe göre çıkaracaksınız otobüslerinizi. Çok vahim bir durum ama kimse düzeltmeye çalışmıyor.Zişan Gündoğan: Her gün dersime yetişmek için 3 saat erken kalkıyorum. Uzun bir sıra bekliyorum. Asla oturamadan 1saat 10 dakika otobüs yolculuğu yapıyorum. Ve bunu 9 ay boyunca çekiyorum ve evet aynen siz öğrencileriniz için çalışıyorsunuz. Belli oluyor.Rabia Özkan: Geçen senede bu şekilde arttırıldı otobüs seferleri dendi ama sabahları saat 6:20 de ilk sefer diğer sefer 6:40. 20 şer dakika arayla geliyordu. Hatta bazen gelmiyordu bile. Kışın gerçekten çok zor oluyor.İbrahim Temel: Çoğu ilçede bu sorun var. İş saatlerinde Fatih, Ümitköy, Koru, vb. duraklarında aktarma bekleyenlere bir bakın. Sincan merkezden Sincan Organize'ye, Yenikent'e gidenlere bir bakın. Özellikle 'otobüslere' bir bakın! İstisnasız her hafta araçlar bakımsızlıktan yolda kalıyor.Ömer Berben: Öğrenciler sefil. Demek ki görevinizi layıkıyla yapamıyor ya da soruna çözüm için kafa yormuyorsunuz. Gelecek gençlerimizinse bunu unutmayacaklardır. Lütfen uzun uzun savunma yapmak yerine çözüm üretiniz.Salih Coşkun: 474 sefer sayıları geçen seneye göre azaltmaya gidildiği ve yurttaki öğrenci sayısı arttığı için durum bu vaziyette oluyor maalesef.Emrah Akpınar: Başkanı koltuktan kaldırıp yolları, otobüsleri, Büyükşehir ne yapıyor bir gezdirmek lazım.Mehmet Akyazı: Bu rezilliği her gün Keçiören Fatih Köprüsünde okul çıkışı çocuklarımız yaşıyor. Otobüse binmek için ta Kızılay'a gidiyor. Mansur Yavaş da durumu seyrediyor.Davut Zeray: ABB bu konunun muhatabı sizsiniz. Sorun olmadan öngörülmemiş çözülmemiş olması yöneticilerin/ilgililerin duyarsızlığı yada liyakatsizliğinden kaynaklanıyor. Mevcut sistem gibi çalışacaksanız iddia etmekten vazgeçin!Gülay Uyan: Benim oğlumda o sıradaydı. 6:15'te kuyruğa girmiş 45 DK sonra ancak otobüse binebilmiş. Şu anda hasta, kış gelince nasıl olacak.Elif Mavili: ABB nerde. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ankara böyleyse Cumhurbaşkanı olsa tüm ülkeyi bu hale mi getirecek. Öğrencilere zulüm etmeyin artık.İnci Kara: O sıranın ilk başlarında ben vardım, burası Çubuk KYK. Okula gitmek için saat 04.30'da uyanıp 2,5 saat yol çektik ve bu böyle devam ediyor. Günlük 5 saatimiz yolda geçiyor, derslere verimli katılım sağlanmasının imkanı yok bile.