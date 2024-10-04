Hürjet için biraz daha bekleyeceğiz, dökümanda yer aldı ve tarih ertelendi

Bir süre önce yayınlanan 2024-2028 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dökümanı'nda geleceğe dair faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.Dökümanda dikkat çeken detay ise yerli ve milli askeri eğitim uçağı Hürjet'in teslimat tarihinin ertelendiği bilgisiydi.2017 yılında TUSAŞ'ın başlattığı çalışmayla projelendirilen Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu askeri eğitim uçağı Hürjet, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Plana göre Hürjet'in ilk teslimatının 2025 yılında yapılması bekleniyordu.Ancak TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu bu tarihin çok iyimser olduğunu ve 2026 yılının daha gerçekçi olduğunu belirtti.Raporda ilk teslimatın ise 2027 yılında yapılacağının altı çizildi. Buna göre 2027 yılında 4 adet, takip eden iki yılda ise 12 adet uçak teslim edilecek.