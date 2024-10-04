Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün gece gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi.Başkent Beyrut'a yoğun saldırılar sürerken İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu sivillerin bombardımandan kaçmak üzere kullandığı yolun kesildiği belirtildi.İsrail güçleri Beyrut'u art arda vurmaya devam ediyorİsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'nda ulaşım altyapısını vurdu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, füzelerin Lübnan topraklarında 4 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtti. Bakan Hamieh, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüz binlerce kişinin son 10 gündür İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanından kaçmak için kullandığı yolun saldırı nedeniyle kesildiğini aktardı.İsrail ordusu ise Hizbullah'ın söz konusu sınır kapısını Lübnan'a askeri teçhizat taşımak için kullandığını iddia etti.BÜYÜK GÖÇ SÜRÜYORLübnan hükümetinin verilerine göre son 10 günde çoğu Suriyeli olmak üzere 300 binden fazla kişi İsrail'in saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.TAHLİYE EMRİ VERİLDİİsrail ordusu, kara saldırısının 'sınırlı olacağını' iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.Lübnan'a başlattığı kara saldırısının 'sınırlı olacağını' iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, 'Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?' sorusunu gündeme getirdi.ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.