Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ve plakaları öğrenilmeyen hafriyat kamyonu Tepedibi Mahallesi mevkiinde otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan baba Nuri Müçek ve oğlu Yakup Müçek yaralandı.Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralı baba ve oğul olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nuri Müçek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Nuri Müçek'in oğlu Yakup Müçek'in durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı