Kasım Celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır?

2024 Kasım askerlik yerleri açıklandı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yedek subay, Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçlarını sorgulanıyor. Peki askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Silahaltına alınacak yükümlüler, 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' sorusuna yanıt arıyor. 2024 Kasım celp döneminde askerlik hizmetini yerine getirecek vatandaşlar, askerliklerini yapacakları kışla ve birlikleri araştırıyor.2024 KASIM CELP DÖNEMİ ASKERLERLİK YERLERİKasım celp dönemi askerlik yerleri, 31 Ekim 2024 Perşembe günü (bugün) e-Devlet üzerinden erişime açıldı.2024 ASKERLİK YERİ SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?Askerlik yerinizi öğrenmek için www.turkiye.gov.tr sayfasındaki 'Kurumlar' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz.ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 14 Kasım 2024Er (2'nci Grup) 12 AralıkEr (3'üncü Grup) 9 OcakSevk belgeleri, askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet ve askerlik şubelerinden alınabilecektir.