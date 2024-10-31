Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
BURSA’da, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.