  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,12 - 37,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

BURSA’da, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 31.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltıBursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.