Bursa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.