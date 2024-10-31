Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi akıntıyla birlikte sürüklendi

Samsun'dan Aliağa'ya gitmek üzere denize açılan 112 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı 'Global Lake' isimli boş tanker, makine arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda Akbaş önlerinde durdu.Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, gemi akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı.Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne aktardı.Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-14' römorkörleri sevk edildi.Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirilirken arızalanan tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.