Fahrettin Altun: Medya hak ihlallerini duyurmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde yaptığı açıklamada medyanın hak ihlallerini duyurması gerektiğini söyleyerek yargılama sürecinin şeffaf ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.Altun medyanın yargılama sürecindeki rolüne değinirken hak ihlallerini duyurması gerektiğini söyledi.Altun açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:'Yargı sürecinde eksik veya yanlış bilgilerle taraflı haber yapma, ön yargı oluşturma kamuoyunda yargısız infaza sebep olabilmektedir.Medya kuruluşları, hukukun son derece önemli bir ihtisas alanı olduğunu göz önünde bulundurmak zorundadır.Medya mensubu daima masumiyet karinesi ilkesine saygı göstererek haber hazırlamalıdır.'Ayrıntılar geliyor...