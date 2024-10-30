Samsung'dan uyarı: Çok sayıda cihazın hacklenme tehlikesi var

Samsung, geçtiğimiz günlerde çok sayıda Exynos destekli Galaxy akıllı telefon ve akıllı saat modelinin yüksek riskli bir güvenlik açığı nedeniyle siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu duyurdu.Bu açığın, yetkisiz kişilerin cihazlara erişim sağlayarak kişisel verilere ulaşmasına ve hatta cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor.Söz konusu saldırıdan etkilenen işlemciler şu şekilde:Exynos 9820Exynos 9825Exynos 980Exynos 990Exynos 850Exynos W920Bu işlemcileri kullanan popüler Galaxy modelleri ise şunlar:Galaxy S20 serisiGalaxy Note 20 serisiGalaxy S10 serisiGalaxy Note 10 serisiGalaxy A21Galaxy A51Galaxy A71Galaxy Watch 5Galaxy Watch FEGalaxy Watch 4Google'ın tehdit analizi uzmanları, bu açığın istismar edilmesi durumunda saldırganların sistem ayrıcalıkları elde edebileceğini ve cihazlarda istedikleri kodu çalıştırabileceğini belirtiyor.Saldırganlar, bu sayede kişisel bilgilere, banka hesaplarına, özel görüşmelere ve fotoğraflara erişebilir.Samsung, kullanıcıları bu açıktan korunmak için cihazlarını en son güvenlik yamalarına güncellemeye çağırıyor.Şirket, açığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.Bu güvenlik açığı, Samsung'un gelecek Galaxy S25 serisi telefonlarda Exynos işlemcilerini terk etme kararı aldığı bir dönemde ortaya çıktı.Şirket, düşük verimlilik nedeniyle Exynos üretiminden vazgeçerek Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yöneliyor.