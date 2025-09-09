Baskıya Dayanamayıp CHP'den İstifa Etti! 'Bu Yapının İçinde Olmayacağım'

Çiftlikköy İlçe Belediyesinde Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olan Mimar Neslihan Bahadır, özellikle ilçenin sahil bandında özel çıkarlar ve rant doğrultusunda verilen alkol ruhsatlarına karşı çıktığı için hedef haline getirildiğini söyledi. İmar Komisyonu'nda alınan kararların Çiftlikköy'ün geleceğini olumsuz etkileyebileceğini belirten Bahadır, 'Çiftlikköy'ün geleceğini tehlikeye atan bir karara imza atamazdım. Halkın yararını düşünerek karşı çıktım. Bunun sonucunda disiplin tehdidi ve ihraç söylemleriyle üzerime gelindi' dedi.CHP Çiftlikköy İlçe Başkanı Savaş Kaşıkcı'nın alkol ruhsatına imza atmadığı için kendisini parti binasından kovduğunu da öne süren Bahadır, bu durumun sadece şahsına değil, temsil ettiği halka da yapıldığını söyledi. Bahadır, 'Ben sandıktan çıkmış, halkın iradesi ile seçilmiş biriyim. İlçe başkanlarının görevi temsilcilik değil, örgütü ayakta tutmaktır. Bir seçilmişi dışarı atmak, halkın iradesine saygısızlıktır. Parti toplantılarında söz hakkım engellendi ve kadın kimliği üzerinden baskı gördüm. Siyasette sesini yükselten bir kadını hedef almak, yalnızca bana değil tüm kadınlara yapılmış bir haksızlıktır' dedi.Gördüğü baskı ve mobbinge dayanamayan mimar Neslihan Bahadır, Çiftlikköy halkının haklarını bağımsız meclis üyesi olarak savunmayı sürdüreceğini belirterek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bahadır, 'CHP benim yuvam olmuştu ancak artık halktan uzaklaşan bir yapıya dönüşmüş durumda. Ben bu düzenin parçası olmayacağım. Halk için mücadeleme bağımsız olarak devam edeceğim' dedi.