Hukuk Tanımaz CHP'den Provokasyon! İstanbul Savaşı...

Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak görevlendirilmişti.Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un parti binasına geleceğinin açıklamasının ardından, mahkeme kararını tanımayan 'demokrasi abidesi' CHP yönetimi provokasyon için düğmeye bastı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partinin ileri gelen isimleri ve bazı sosyal medya hesapları tarafından sokak çağrıları yapılmaya başlandı.Özel, 'Bu son uyarımız!' diye tehditler savurarak il başkanlığı binası önünde toplanma çağrısı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da partililere gönderdiği SMS ile çağrıya destek verdi. Çevik kuvvet ekipleri ise il binası çevresinde güvenlik önlemleri aldı.İstanbul Valiliği'nin yasak kararını dinlemeyen provokatörler, geçtiğimiz pazar akşamı il binası önünde toplanmaya başladı.CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'ın başını çektiği CHP'li yöneticiler, il binası önünde görev yapan polislerle tartışarak üzerine yürüdü. Güvenliği sağlamak üzere alanda bulunan polis ekipleri, provokatörlerin saldırısına uğradı.Yaşanan arbede esasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Türk polisini soykırımcı İsrail askerleriyle bir tuttu.CHP'li Avukat Şöhret Can Kolsuz, sosyal medya hesabından polislere saldıran CHP'lilere seslendi: 'Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor. Ben de yarın İstanbul'a geliyorum.' Kolsuz, sabah saatlerinde gözaltına alındı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki provokasyonu dün de sürdü. Özgür Çelik yerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, il binasına gitmeden önce basın mensuplarına açıklama yaptı.Tekin, 'Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı birilerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım.Yapmayın. Yarın yüz yüze bakacaksınız' dedim. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun, 1.5 yıldır süren bir sorun, mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı.Şikâyet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz' dedi.'6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim' dediği esnada üzerine su şişesi atılan Gürsel Tekin, 'Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar.Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Partililer değildir kardeşim; Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Belli ki güçleri bize yetiyormuş.Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz' diye konuştu.